Матыцин назвал основные виды спорта, в которых сборная России может завоевать медали Олимпиады

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, в каких видах спорта сборная России может выиграть медали на Олимпиаде-2022.

«Ожидаю успешного выступления от сборной России на Олимпиаде. Текущий сезон настраивает на оптимизм на Играх в биатлоне, лыжных гонках и фигурном катании», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.