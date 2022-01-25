Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 18:47

Матыцин назвал основные виды спорта, в которых сборная России может завоевать медали Олимпиады

Анна Горшкова
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, в каких видах спорта сборная России может выиграть медали на Олимпиаде-2022.

«Ожидаю успешного выступления от сборной России на Олимпиаде. Текущий сезон настраивает на оптимизм на Играх в биатлоне, лыжных гонках и фигурном катании», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

Источник: https://tass.ru/sport/13522593
Олимпиада
Олег Матыцин
0
Читайте также
Как Овечкин чуть не женился на Кириленко. Невероятный роман, который закончился ссорой
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ОКР объяснили, почему Вяльбе не попала в список участников сборной России на Олимпиаде-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости