Матыцин назвал основные виды спорта, в которых сборная России может завоевать медали Олимпиады
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, в каких видах спорта сборная России может выиграть медали на Олимпиаде-2022.
«Ожидаю успешного выступления от сборной России на Олимпиаде. Текущий сезон настраивает на оптимизм на Играх в биатлоне, лыжных гонках и фигурном катании», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.
Источник: https://tass.ru/sport/13522593
Новости