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Пекин-2022

25 января, 23:55

Журналистам на Олимпиаде в Пекине раздали презервативы увеличенного размера

Анна Горшкова
Корреспондент
Презервативы.
Фото Reuters

Организаторы Олимпийских игр в Пекине раздают презервативы участникам, несмотря на антикоронавирусные правила, включающие в себя социальную дистанцию не менее двух метров.

«Все, кто связан с Олимпийскими играми, в соответствующее время будут бесплатно предоставлять предписанное количество презервативов людям, которые зарегистрировались в «замкнутой системе регулирования», — сообщает «КП» со ссылкой на организаторов Игр-2022.

Первыми средства защиты обнаружили журналисты, прибывшие в Пекин. В номерах отелей провинции Гуйчжоу лежат по пять презервативов, они упакованы в разноцветные конверты в цветах олимпийской эмблемы и украшены изображением китайского фонарика. На упаковке указан кинг-сайз. Количество презервативов, которое планируют раздать на Олимпиаде, не уточняется.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. На турнире будет разыграно 109 комплектов медалей.

Источник: https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2022-v-pekine/na-olimpiade-besplatno-razdali-prezervativy-king-sajz/
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