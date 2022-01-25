Журналистам на Олимпиаде в Пекине раздали презервативы увеличенного размера

Организаторы Олимпийских игр в Пекине раздают презервативы участникам, несмотря на антикоронавирусные правила, включающие в себя социальную дистанцию не менее двух метров.

«Все, кто связан с Олимпийскими играми, в соответствующее время будут бесплатно предоставлять предписанное количество презервативов людям, которые зарегистрировались в «замкнутой системе регулирования», — сообщает «КП» со ссылкой на организаторов Игр-2022.

Первыми средства защиты обнаружили журналисты, прибывшие в Пекин. В номерах отелей провинции Гуйчжоу лежат по пять презервативов, они упакованы в разноцветные конверты в цветах олимпийской эмблемы и украшены изображением китайского фонарика. На упаковке указан кинг-сайз. Количество презервативов, которое планируют раздать на Олимпиаде, не уточняется.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. На турнире будет разыграно 109 комплектов медалей.