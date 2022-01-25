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Пекин-2022

Сегодня, 18:40

В ОКР объяснили, почему Вяльбе не попала в список участников сборной России на Олимпиаде-2022

Иван Шитик
Корреспондент

Олимпийский комитет России прояснил ситуацию, почему президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не попала в список участников сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее Вяльбе в интервью «СЭ» подтвердила, что не пропустит Игры в Китае.

«Отсутствие Президента ФЛГР Елены Вяльбе в списке Команды ОКР обусловлено тем, что она аккредитована на Игры от Международной федерации лыжного спорта (FIS)», — информирует пресс-служба ОКР.

В общей сложности в Пекин отправится делегация из 461 представителя. В составе 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин.

Олимпиада
Елена Вяльбе
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