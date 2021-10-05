Названы три игрока сборной Швеции для участия в Олимпиаде в Пекине

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман, нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг и форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад включены в состав сборной Швеции на Олимпийские игры в Пекине, информирует Aftonbladet.

«Хедман в последних двух сезонах становился обладателем Кубка Стэнли, он постоянно доказывал, что является лидером. Габби — капитан «Колорадо», одной из лучших команд лиги, и может управлять командой как на льду, так и за его пределами. Зибанежад невероятно спрогрессировал и сегодня является одним из лучших нападающих НХЛ», — отметил главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев.

Хедман — двукратный обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира-2017. Ландескуг — двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады в Сочи. Зибанежад выиграл чемпионат мира 2018 года. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.