Лыжница Кулешова не будет участвовать в отборе на Олимпиаду в Пекине

Российская лыжница Анастасия Кулешова не будет претендовать на участие в Олимпиаде в Пекине.

«Настя решила готовиться самостоятельно и уделять больше внимания своей семье. Сидеть с маленьким ребенком сейчас некому, потому что бабушки все работают. Пока она решила больше внимания уделять ребенку, а дальше по ходу сезона будет какая-то ясность. И на Олимпийские игры в Пекине Анастасия отбираться не намерена, потому что все отборы пройдут через этапы Кубка мира, куда можно попасть только через сборную команду. Но могу сказать четко, что решения о завершении карьеры она не принимала. Настя тренируется сейчас, недавно выступала на областном первенстве по кроссу, где победила», — приводит ТАСС слова матери и тренера спортсменки, Елены Седовой.

26-летняя Кулешова является бронзовым призером эстафеты на Олимпиады в Пхенчхане. Россиянка вернулась в лыжный спорт после рождения ребенка перед началом сезона-2020/21, однако была вынуждена прервать выступления прошлой зимой из-за травмы ноги.