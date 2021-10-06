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Лыжница Кулешова не будет участвовать в отборе на Олимпиаду в Пекине

10:48

Российская лыжница Анастасия Кулешова не будет претендовать на участие в Олимпиаде в Пекине.

«Настя решила готовиться самостоятельно и уделять больше внимания своей семье. Сидеть с маленьким ребенком сейчас некому, потому что бабушки все работают. Пока она решила больше внимания уделять ребенку, а дальше по ходу сезона будет какая-то ясность. И на Олимпийские игры в Пекине Анастасия отбираться не намерена, потому что все отборы пройдут через этапы Кубка мира, куда можно попасть только через сборную команду. Но могу сказать четко, что решения о завершении карьеры она не принимала. Настя тренируется сейчас, недавно выступала на областном первенстве по кроссу, где победила», — приводит ТАСС слова матери и тренера спортсменки, Елены Седовой.

26-летняя Кулешова является бронзовым призером эстафеты на Олимпиады в Пхенчхане. Россиянка вернулась в лыжный спорт после рождения ребенка перед началом сезона-2020/21, однако была вынуждена прервать выступления прошлой зимой из-за травмы ноги.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12589019

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Иван Торопцев все материалы автора

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