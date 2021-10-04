Финляндия огласила расширенный состав хоккейной сборной на Олимпиаду в Пекине

Страны-участницы Олимпийских игр 2022 года начинают оглашать расширенные списки игроков, которые рассматриваются для участия в турнире. Финляндия назвала имена игроков, которые попали в предварительный список.

Вратари: Вилле Хуссо («Сент-Луис»), Йоонас Корписало («Коламбус»), Микко Коскинен («Эдмонтон»), Каапо Кяхкенен («Миннесота»), Кевин Ланкинен («Чикаго»), Антти Раанта («Аризона»), Туукка Раск («Бостон»), Юусе Сарос («Нэшвилл»).

Защитники: Яни Хаканпяя («Каролина»), Миро Хейсканен, Эса Линделл, Сами Ватанен (все — «Даллас»), Хенри Йокихарью («Баффало»), Олли Юолеви («Ванкувер»), Микко Лехтонен («Коламбус»), Нико Миккола («Сент-Луис»), Олли Мяяття («Лос-Анджелес»), Маркус Нутиваара («Флорида»), Юусо Риикола («Питтсбург»), Урхо Вааканайнен («Бостон»), Юусо Вялимяки («Калгари»).

Нападающие: Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен (оба — «Каролина»), Юхо Ламмикко, Александр Барков, Ээту Луостаринен, Антон Лунделл (все — «Флорида»), Йоэль Армиа, Еспери Котканиеми, Арттури Лехконен (все — «Монреаль»), Йоонас Донской («Сиэтл»), Микаэль Гранлунд, Эрик Хаула, Ээли Толванен (все — «Нэшвилл»), Роопе Хинц, Йоэль Кивиранта (оба — «Даллас»), Каапо Какко («Рейнджерс»), Каспери Капанен («Питтсбург»), Лео Комаров («Айлендерс»), Янне Куокканен («Нью-Джерси»), Патрик Лайне («Коламбус»), Ессе Пульюярви («Эдмонтон»), Микко Рантанен («Колорадо»), Артту Руотсалайнен («Баффало»).