Награждение олимпийских чемпионов 2022 года состоится в «Лужниках» 12 августа

Дополнительная церемония награждения государственными наградами российских спортсменов, завоевавших золотые медали на Олимпиаде в Пекине, состоится 12 августа в «Лужниках».

Награждать спортсменов будет помощник президента РФ Игорь Левитин.

«Награждение олимпийских чемпионов пройдет 12 августа в Москве в «Лужниках». Награждение проведет Игорь Левитин», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Левитина.

Награды будут вручены лыжникам Александру Большунову, Наталье Непряевой, Юлии Ступак, Татьяне Сориной, Сергею Устюгову и фигуристке Анне Щербаковой, которые отсутствовали на апрельской церемонии награждения с участием президента РФ Владимира Путина. Тогда награды получили фигуристы Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Виктория Синицина, а также лыжники Денис Спицов, Вероника Степанова и Алексей Червоткин.

Александр Большунов удостоен ордена Александра Невского, а Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов и Анна Щербакова — ордена Дружбы.

На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Игры проходили с 4 по 20 февраля.