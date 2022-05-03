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Пекин-2022

Сегодня, 15:29

Ридзик пожаловался, что призерам Олимпиады в Пекине не подарили машины

Виктория Кравченко
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Бронзовый призер Олимпиады в ски-кроссе Сергей Ридзик рассказал, что разочарован тем, что медалистам Игр не подарили автомобили.

Он отметил, что у него нет на данный момент возможности самостоятельно купить машину.

«Я исхожу из вопроса целесообразности получения машины, либо денег. Но машина сейчас стоит гораздо дороже (смеется). И те люди, которые хотят деньги вместо машины, все равно могли бы получить больше, если бы продали автомобиль. А мне машина нужна, у меня семья расширилась — я бы продал свою старую, что-то добавил и купил бы побольше. Я даже начал с женой смотреть, выбирать габаритные автомобили, потому что я высокий, мне должно быть удобно за рулем. И искали варианты, чтобы были для нас бюджетными, какую-нибудь корейскую марку. А сейчас отваливать семь миллионов — нет, спасибо», — цитирует Ридзика «Газета.Ru».

На Олимпиаде в Пекине Ридзик стал бронзовым призером.

Источник: gazeta.ru/sport/news/2022/05/03/17675816.shtml
Олимпиада
Сергей Ридзик
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