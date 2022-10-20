Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 12:13

Бородавко: «Для меня Александр Большунов — лучший спортсмен Олимпиады»

Читать «СЭ» в
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Александр Большунов не был признан Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (АНОК) лучшим спортсменом по итогам Олимпиады-2022, которая проходила в Пекине (Китай).

«То, что Александр попал в список номинантов — это хороший знак. Значит, что у людей есть совесть. Большунов показал отличный результат. Дальше идет политика. Выбрали корейского спортсмена, так как олимпийские игры проходили в Сеуле. Но для меня Александр Большунов — лучший спортсмен Олимпиады», — сказал Бородавко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Лучшим спортсменом зимних ОИ?2022 в Пекине АНОК признала южнокорейского шорт?трекиста Хван Дэ Хона. Он победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете.

Большунов на Играх в Китае завоевал 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
1
Читайте также
Шикарное начало сезона русских в НХЛ: Тарасенко забивает, Ничушкин отрабатывает контракт
Однорукая норвежка была проституткой, а теперь бегает ультамарафоны на 250 км
Колокольцев заявил о раскрываемости 99% убийств в России
Сын Трампа высмеял умение Зеленского просить деньги у Запада
Telegraph рассказала о ярости Макрона из-за действий Шольца
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Награждение олимпийских чемпионов 2022 года состоится в «Лужниках» 12 августа
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости