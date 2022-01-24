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Пекин-2022

Сегодня, 16:21

На Украине назвали разумным решение избегать фотографий с российским флагом на Олимпиаде

Артем Франков прокооментировал рекомендацию украинским спортсменам избегать совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр
Владислав Флегонтов
,  
Владимир Пушкарев

Украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» высказался о словах министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр.

«Если речь идет о фотографии с российскими флагом, то тут все разумно. Но это такая мелочь по сравнению с тем, что нам говорят о том, что вы собираетесь на нас нападать. Для меня это все проявление лютой политики, чтобы демонизировать Россию», — сказал Франков «СЭ».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

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