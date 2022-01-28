На Олимпиаде в Пекине выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине, информирует пресс-служба оргкомиетат Игр. Восемь из них — представители «заинтересованных сторон», два случая — среди спортсменов и официальных лиц, еще два случая — среди ранее прибывших на Игры (также представители заинтересованных сторон).

Всего 27 января в Китай прибыли 1682 человека, из них 1042 спортсмена и официальных лица, а еще 640 — представители других заинтересованных сторон.

Напомним, что 27 января в Пекин прилетели российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал положительный тест на коронавирус по прилете в Пекин.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.