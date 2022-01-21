Матыцин заявил, что сборная России может войти в число сильнейших на Олимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин оценил шансы сборной страны войти в число сильнейших на Олимпиаде в Пекине.

«Я абсолютно уверен, что у нас очень конкурентоспособная олимпийская дружина. Хотя строить какие-то прогнозы очень сложно, потому что международной календарь был фактически разрушен, значительно скорректирован.

Мы надеемся, что результаты сезона 2021 года говорят о возможности нашей сборной, и мы наверняка будем в числе сильнейших", — приводит слова Матыцина ТАСС.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.