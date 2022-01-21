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Пекин-2022

Сегодня, 20:01

Матыцин уверен, что Олимпиада в Пекине состоится в срок

Екатерина Савостина
Корреспондент

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением по поводу переноса Олимпиады в Пекине.

«Надеюсь, что больших подвижек не будет, и Игры состоятся в намеченные сроки. Колоссальная ответственность на наших коллегах из КНР, мы готовы оказывать и оказываем необходимую помощь и содействие. Уверен, никаких суперрисков для того, чтобы переносить сроки проведения, на сегодня нет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13495153
Олимпиада
Олег Матыцин
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