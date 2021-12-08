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«Из-за инстинкта самосохранения дальше этого США не пойдут». Матыцин прокомментировал дипбойкот США

11:31

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны властей США идет вразрез с геополитикой.

Дипломатический бойкот, как его назвали в Вашингтоне, не касается участия американских спортсменов.

«Мягко говоря, такой шаг США идет вразрез с геополитикой. Надеюсь, на имидже Игр и Китая как организатора это не отразится. Далее дипломатического бойкота США не пойдут, им же проводить Игры в Лос-Анджелесе. Хотя бы из-за инстинкта самосохранения дальше этого США не пойдут, спортсменов это не коснется», — цитирует РИА «Новости» Матыцин.

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае.

Кроме того, бойкот поддержала Австралия, а также другие страны и правозащитные организации. Причиной призывов к бойкоту стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211208/olimpiada-1762706512.html

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Роман Шишов все материалы автора
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