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Каспарайтис: «До лампочки дипбойкот Олимпиады американцами, никогда не любил этих руководителей»

10:45
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Бывший хоккеист НХЛ и сборной России Дарюс Каспарайтис высказал мнение о дипломатическом бойкоте американцами Олимпийских игр в Пекине.

«Жалко, что политика опять вмешивается в спорт. Такое, конечно, было и раньше... Самое главное, что на играх будут спортсмены. Если руководители не хотят ехать, то пусть руководят из дома. Нашли политический повод, чтобы не посещать Олимпиаду.

Если честно, мне до лампочки, что делают руководители — устраивают бойкот или нет. Самое главное — спортсмены, а остальное не так важно. Никогда не любил этих руководителей. Если бы бойкотировали спортсмены, то это был бы шок для всего мира. А так будто возвращаемся в 80-е годы..." - цитирует Каспарайтис «Чемпионат».

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае.

Кроме того, бойкот поддержала Австралия, а также другие страны и правозащитные организации. Причиной призывов к бойкоту стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/other/news-4537871-kasparajtis-do-lampochki-dipbojkot-oi-amerikancami-nikogda-ne-lyubil-etih-rukovoditelej.html

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Роман Шишов все материалы автора
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