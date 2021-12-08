Washington Post: «Бойкот Олимпиады по геноциду со стороны США это только начало»

Американское издание Washington Post опубликовало материал, посвященный решению США объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. Заметка называется «Бойкот США Олимпиады по геноциду — это только начало».

«Как могут демократические лидеры сидеть сложа руки и хлопая в ладоши, когда спортсмены катаются на лыжах, санях и коньках в стране, которая совершает геноцид в XXI веке, — говорится в заметке. — По крайней мере, президент Байден поступил иначе. Союники США должны последовать этому примеру. Это для начала.

Спортсмены также должны показать свою солидарность жертвам репрессий, а СМИ — рассказать об ужасном злоупотреблении власти, которое нельзя прятать красивыми аренами и горящими факелами.

Официальные представители США могли бы приветствовать происходящее с трибун, но теперь должны высказаться с осуждением, чтобы напомнить, почему они пропускают это зрелище, которое призвано отвлечь от проблем.

Весь мир, страны, компании и граждане государств должны назвать Игры тем, чем они и являются. Олимпийскими играми по геноциду".

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае.

Кроме того, бойкот поддержала Австралия, а также другие страны и правозащитные организации. В Европарламенте выступили с призывом к полному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине.

Причиной подробных призывов к бойкоту стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.