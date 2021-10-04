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Привитых российскими вакцинами спортсменов допустят к Олимпиаде в Пекине

13:13
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Привитых российскими вакцинами спортсменов допустят к участию в Олимпийских играх 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Игр.

«Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы», — приводит заявление оргкомитета ТАСС.

В сентябре сообщалось, что для спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры, разработан специальный ковид-протокол. Все атлеты, прошедшие полную вакцинацию, по прибытии будут внесены в специальную систему управления. Участники Игр, не прошедшие полную вакцинацию, по прибытии в Пекин должны будут пройти 21-дневный карантин.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12569491

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Екатерина Савостина все материалы автора

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