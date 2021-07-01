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Коляда будет показывать произвольную программу под музыку из «Списка Шиндлера»

18:11
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский фигурист Михаил Коляда изменил произвольную программу на сезон-2021/2022, сообщает RT.

В предстоящем сезоне 26-летний спортсмен будет выступать под музыку из фильма «Список Шиндлера».

В сезоне-2020/2021 Коляда стал чемпионом России, выиграл командный чемпионат мира и занял пятое место на чемпионате мира.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/880330-gran-pri-raspisanie

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Иван Торопцев все материалы автора

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