Коляда будет показывать произвольную программу под музыку из «Списка Шиндлера»

Российский фигурист Михаил Коляда изменил произвольную программу на сезон-2021/2022, сообщает RT.

В предстоящем сезоне 26-летний спортсмен будет выступать под музыку из фильма «Список Шиндлера».

В сезоне-2020/2021 Коляда стал чемпионом России, выиграл командный чемпионат мира и занял пятое место на чемпионате мира.