Коляда будет показывать произвольную программу под музыку из «Списка Шиндлера»
18:11
Российский фигурист Михаил Коляда изменил произвольную программу на сезон-2021/2022, сообщает RT.
В предстоящем сезоне 26-летний спортсмен будет выступать под музыку из фильма «Список Шиндлера».
В сезоне-2020/2021 Коляда стал чемпионом России, выиграл командный чемпионат мира и занял пятое место на чемпионате мира.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/880330-gran-pri-raspisanie
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