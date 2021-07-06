Бэттмен рассказал об условиях, при которых хоккеисты НХЛ смогут поехать на Олимпидаду-2022

Комиссар НХЛ Гари Бэттмен рассказал о том, при каких условиях хоккеисты лиги смогут принять участие на Олимпиаде-2022.

«Если детали о дорожных расходах и страховом покрытии будут детально проработаны, мы поедем на Олимпиаду. При этом страхование должно включать положения от всех рисков, включая COVID-19, которые очень сложно, если не невозможно, приобрести», — приводит слова Бэттмена журналист NHL Network Джон Мороси.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что решение об участии в Олимпиаде игроков НХЛ будет в ближайшее время. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли также сообщил, что переговоры продолжаются.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Во время Игр 2018 года НХЛ не отпустила игроков на турнир. Олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты.