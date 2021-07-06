Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Бэттмен рассказал об условиях, при которых хоккеисты НХЛ смогут поехать на Олимпидаду-2022

05:20
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
Теги:

Комиссар НХЛ Гари Бэттмен рассказал о том, при каких условиях хоккеисты лиги смогут принять участие на Олимпиаде-2022.

«Если детали о дорожных расходах и страховом покрытии будут детально проработаны, мы поедем на Олимпиаду. При этом страхование должно включать положения от всех рисков, включая COVID-19, которые очень сложно, если не невозможно, приобрести», — приводит слова Бэттмена журналист NHL Network Джон Мороси.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что решение об участии в Олимпиаде игроков НХЛ будет в ближайшее время. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли также сообщил, что переговоры продолжаются.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Во время Игр 2018 года НХЛ не отпустила игроков на турнир. Олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«А ведь Дзюба и футболисты «Зенита» говорили о Манчини всякое...» Иванов — о полуфиналах Евро
Недооцененные герои «Тампы»: ради них пожертвовали будущим, но они сделали суперкоманду по-настоящему чемпионской
«Украина старается играть в пас, а не выбивает мяч абы куда!» Орлов — о том, почему Россия хуже соседей, Ярмоленко и Дзюбе, Тедеско в сборной
Братья Емельяненко на турнире в Дагестане: Хабиб не отходил от Федора, а финал получился договорным
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд