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Четырехкратная олимпийская чемпионка Вонн высказалась о возможном бойкоте США Олимпиады в Пекине

17:15
Линдси Вонн. Фото Instagram
Линдси Вонн. Фото Instagram
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Четырехкратная олимпийская чемпионка года по горным лыжам американка Линдси Вонн прокомментировала ситуацию с возможным бойкотом Олимпиады-2022 в Пекине.

«Бойкот Олимпийских игр должен быть делом отдельных спортсменов, а не политиков. Если спортсмены хотят бойкотировать — это их прерогатива и их право.

Я думаю, что одна из замечательных вещей в Олимпийских играх — это то, что они могут пролить свет на действительно важные темы, не только касающиеся спорта.

Разрешение протестовать спортсменам за пределами пьедестала, на мой взгляд, — это отличный компромисс. Если задуматься, ты стоишь на подиуме почета с двумя другими людьми, которые тоже пожертвовали своей жизнью, чтобы оказаться на этом месте, и ты не хочешь отнимать у них это — их победу, их успех», — цитирует Вонн The Japan Times.

США может бойкотировать Олимпиаду-2022 из-за политики Китая в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Ранее сенат США одобрил законопроект о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине.

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