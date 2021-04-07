Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на заявление пресс-секретаря государственного департамента США, который сообщил, что государство обсуждает возможность бойкота Олимпиады в Пекине вместе с союзниками и партнерами.

«По имиджу Олимпийских игр уже ударили в связи с тем, что не дают участвовать стране под своим флагом и гимном. Пусть что хотят, то и делают. Пусть начнут соблюдать права всех спортсменов — тогда все будет хорошо. Мне наплевать, что они там обсуждают. Моя задача — чтобы у наших спортсменов была возможность отобраться на Олимпийские игры, завоевать как можно больше лицензий и выиграть все, что можно».

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

США может бойкотировать Игры в Пекине в связи с нарушением прав уйгуров, а также жителей Внутренней Монголии и Тибета. 6 февраля сообщалось, что с инициативой бойкота Олимпиады выступила Норвегия.

(Константин Колмаков)