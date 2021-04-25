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Прыгун с шестом Моргунов отправил заявку на получение нейтрального статуса

11:00

Прыгун с шестом Тимур Моргунов отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса.

«Тимур Моргунов отправил в международную федерацию заявку на получение нейтрального статуса. Также это сделал бегун Тимофей Чалый», — цитирует менеджера спортсмена Ольгу Назарова ТАСС.

Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $ 250, спортсменам до 20 лет — $ 100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11238827

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