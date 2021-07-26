Главный тренер «Питтсбурга» возглавит сборную США на Олимпийских играх в Пекине
22:49
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан будет руководить свборной США на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, сообщает в Twitter инсайдер Франк Серавалли.
53-летний Салливан возглавляет «Питтсбург» с 2015 года. Он привел команду к двум победам подряд в Кубке Стэнли.
Пауза на Олимпийские игры 2022 года в Пекине будет предусмотрена в календаре предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги.
В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF).
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