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Харийс Витолиньш будет главным тренером сборной Латвии

17:57
Харийс Витолиньш. Фото photo.khl.ru
Харийс Витолиньш. Фото photo.khl.ru
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Новым главным тренером сборной Латвии будет Харийс Витолиньш, сообщает сайт федерации хоккея Латвии.

На этом посту специалист сменит Боба Хартли. Первым турниром Витолиньша станет отборочный этап на Олимпийские игры в августе 2021 года.

Большую часть своей карьеры Витолиньш входил в тренерский штаб Олега Знарка, работав с ним ассистентом в сборной Латвии (2004-2011), ХК МВД (2008-2010), московском «Динамо» (2010-2014), сборной России (2014-2018), СКА (2016-2018) и московском «Спартаке» (2019-2021).

Также он имеет опыт главного тренера, возглавляя московское «Динамо» с 2014 по 2015 год, а также тренировав швейцарский «Давос» с 2018 по 2019 год.

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Иван Шитик все материалы автора

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