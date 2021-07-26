Харийс Витолиньш будет главным тренером сборной Латвии

Новым главным тренером сборной Латвии будет Харийс Витолиньш, сообщает сайт федерации хоккея Латвии.

На этом посту специалист сменит Боба Хартли. Первым турниром Витолиньша станет отборочный этап на Олимпийские игры в августе 2021 года.

Большую часть своей карьеры Витолиньш входил в тренерский штаб Олега Знарка, работав с ним ассистентом в сборной Латвии (2004-2011), ХК МВД (2008-2010), московском «Динамо» (2010-2014), сборной России (2014-2018), СКА (2016-2018) и московском «Спартаке» (2019-2021).

Также он имеет опыт главного тренера, возглавляя московское «Динамо» с 2014 по 2015 год, а также тренировав швейцарский «Давос» с 2018 по 2019 год.