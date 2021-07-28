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Майк Салливан назначен главным тренером сборной США на Олимпиаду в Пекине

16:21
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Сборная США определилась с главным тренером на Олимпийские игры в Пекине в 2022 году, информирует пресс-служба команды. Им стал Майк Салливан, который возглавляет «Питтсбург» с 2015 года.

Пауза на Олимпийские игры 2022 года в Пекине будет предусмотрена в календаре предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги.

В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF).

Дополнительная информация:

https://teamusa.usahockey.com/news_article/show/1176050

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