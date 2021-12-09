Франция отказалась поддержать бойкот Олимпиады в Пекине

Франция отказалась поддержать дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Об этом сообщил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер. По его словам, нельзя смешивать спорт и политику.

«Что касается Китая, то мы осуждаем преследование таких меньшинств, как уйгуры, не поддерживаем нарушение прав человека и крайне обеспокоены по поводу китайской теннисистки... В этом отношении у нас четкая позиция. Но бойкот Олимпиады — это уже совсем другая история. Спорт нельзя смешивать с политикой. Поэтому Франция не собирается к нему присоединяться», — сказал Бланкер в эфире BFM TV.

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. При этом дипбойкот не коснется спортсменов, которые примут участие в Играх-2022.

Кроме того, бойкот поддержали Австралия, Великобритания, а также другие страны и правозащитные организации. В Европарламенте выступили с призывом к полному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине.

Причиной подобных призывов стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.