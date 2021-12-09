Китай выразил Канаде протест в связи с дипломатическим бойкотом Олимпиады в Пекине

Китай остался недоволен решением Канады присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр, информирует пресс-служба посольства КНР в Оттаве. Как отмечается в сообщении, это противоречит принципу политического нейтралитета спорта.

«8 декабря премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал ложное заявление, что Китай нарушает права человека. Это енобоснованное обвинение является предлогом не отправлять дипломатических представителей Канады на Игры в Пекине, — говорится в сообщении. — Китайская сторона выражает крайнее недовольство и выступает против подобных решений, о чем уже сделала уведомление».

Как подчеркивается в заявлении, действия Канады противоречат спортивным принципам и духу Олимпиады.

«Канада принимала как летние, так и зимние Олимпийские игры и должна понимать, на чем основывается дух олимпизма. Такие решения идут вразрез Олимпийской хартии и серьезно нарушают принцип политического нейтралитета спорта».

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае.

Кроме того, бойкот поддержала Австралия, Великобритания, а также другие страны и правозащитные организации. В Европарламенте выступили с призывом к полному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине.

Причиной подобных призывов к бойкоту стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.