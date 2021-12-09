Новое правительство Германии рассмотрит возможный дипбойкот Олимпиады в Пекине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что решение о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине будет принимать новое правительство ФРГ.

Представитель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц в среду, 8 декабря, был избран новым канцлером. Он сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая занимала эту должность 16 лет. Бербок накануне была назначена министром.

«Глубоко в душе я сама спортсменка, поэтому мы будем это обсуждать, однако решение по этому поводу хотим принять в новом правительстве. Это будет сделано в сотрудничестве с нашими европейскими друзьями, — заявила Бербок на пресс-конференции в Париже.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. При этом дипбойкот не коснется спортсменов, которые примут участие в Играх-2022.

Кроме того, бойкот поддержали Австралия, Великобритания, а также другие страны и правозащитные организации. В Европарламенте выступили с призывом к полному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Однако Франция отказалась принимать участие в бойкоте.

Причиной подобных призывов стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.