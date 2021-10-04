Тестовое мероприятие по биатлону к Олимпиаде в Пекине пройдет без участия спортсменов
16:51
Спортсмены не будут принимать участия в тестировании олимпийской биатлонной трассы в Пекине, к ней в конце декабря будут допущены только технические специалисты, информирует ТАСС со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).
Организационный комитет Игр в Пекине сообщил, что тестовые мероприятия по всем олимпийским видам спорта пройдут с 5 октября по 31 декабря.
В организации пояснили, что спортсмены не будут принимать участия в мероприятии, тестовых соревнований на трассе проводиться не будет. Технические специалисты во время визита смогут протестировать лыжи и лыжные мази.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонный стадион расположен за пределами Пекина — в Чжанцзякоу.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю