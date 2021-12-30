«Европа и США принимают безголовые решения!» Тихонов жестко высказался о возможной отмене ОИ

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» высказался о возможной отмене Олимпийских игр в Пекине.

«Не вижу ни одного правильного решения! Это касается и МОК. Вот недавно был чемпионат России по фигурному катанию. Дворец был забит! Все было хорошо.



А Европа и США продолжают принимать безголовые решения! Надо поблагодарить Китай. А не отменять игры. Я за то, чтобы Олимпийские игры состоялись! А эти разговоры об отмене... Это все политика!» — сказал Тихонов «СЭ».

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.