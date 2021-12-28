Чернышенко об отказе НХЛ от Олимпиады: «Каждый раз перед играми идет такая торговля»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался об отказе НХЛ отпускать хоккеистов на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

«Я жестко высказывался по поводу решения НХЛ. Каждый раз перед играми идет такая торговля. Перед Сочи у них аргументов не осталось. Сейчас они, прикрываясь ковидом, приняли коммерческое решение. Мы должны бороться и без игроков НХЛ. Уверен, «Красная машина» будет достойно выступать в Пекине», — заявил Чернышенко.

22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Пекине из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Хоккейный турнир на Олимпиаде начнется 9 февраля.