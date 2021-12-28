Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

«Никогда бойкоты не приносили ничего хорошего ни для Олимпиад, ни для организаторов бойкота. Обидно, что госдеп США опять разыгрывает такую карту. Просто вспомните предыдущие истории бойкотов. Они вредят прежде всего своим спортсменам, которые не получат какую-то дополнительную поддержку. Тех, кто бойкотирует игры, надо лишать национальных символов и флага, а не участников игр», — сказал Чернышенко.

«Не слишком ли много внимания уделяется дипоматическим бойкотам? Предлагаете бойкотировать обсуждения бойкота Олимпийских игр? Постоянно происходит лукавство и передергивание. Нельзя не обсуждать это. Надо объяснять и рассказывать правду по этому вопросу. Мне кажется, нужно об этом говорить. Политика не должна вмешиваться в спорт. Политики за счет Олимпиады решают свои вопросы.

Мы знаем, что наши спортсмены отдают себя целиком. Если мы видим, что сборная билась, симпатия будет на стороне спортсменов. Мы надеемся, что они войдут в топ-3 медального зачета", — отметил Чернышенко.

США объявили о дипломатическом бойкоте в знак протеста против нарушений прав человека в КНР.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.