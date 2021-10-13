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Допинг

Более 5 тысяч спортсменов проверят на допинг перед Олимпиадой в Пекине

13 октября, 12:46

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) планирует проверить около 5400 спортсменов на допинг перед Олимпиадой в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на службу информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Все списки атлетов, которым предстоит сдать тесты, были созданы при содействии международных спортивных федераций и национальных антидопинговых агентств, входящих в экспертную группу Олимпиады. Экспертная группа будет контролировать реализацию программы по тестированию спортсменов, а также выдавать дополнительные рекомендации по проверке атлетов, не вошедших в пул тестирования. Отмечается, что число потенциальных кандидатов для проверки на допинг выросло по сравнению с прошлыми зимними Играми — перед соревнованиями в Пхенчхане в 2018 году тестирование прошли около 3500 человек.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12648265

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Иван Торопцев все материалы автора
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