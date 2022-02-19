Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.

Благодаря победе Александра Большунова в лыжном масс-старте российская команда опередила Австрию. Теперь у России 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей, у австрийцев — 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды.

Лидером медального зачета является сборная Норвегии, у которой 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград.

По общему числу медалей сборная России занимает второе место с 29 наградами. Лидером является Норвегия с 35 медалями.