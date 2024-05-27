Медведев — о состоянии здоровья: «Все нормально, не дождутся»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья.

«Все нормально, не дождутся», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Медведев плохо почувствовал себя после официальной церемонии премии Winline Герои РПЛ, которая состоялась 26 мая в Москве. По информации из неофициальных источников, у него возникли проблемы с давлением.