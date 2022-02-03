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Пекин-2022

Сегодня, 14:48

Президент МОК заявил о невозможности политической пропаганды со стороны спортсменов во время Олимпиады в Пекине

Сергей Федоров
Корреспондент

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о невозможности политической пропаганды во время Олимпиады.

«У МОК есть обязательные правила для проведения Олимпийских игр. Правило о запрете политической пропаганды абсолютно нормально. Это существует в любой сфере жизни. Представьте, что актер в театре выступает в роли Гамлета. Ни у кого же не возникает вопроса: «А может ли он в роли Гамлета высказывать политические лозунги?» То же самое касается спортсменов.

Если актер хочет высказать свои политические взгляды, он может сделать это в гримерке. Таких примеров очень много. Каждый из нас свободен как личность, у спортсменов и у меня есть политические взгляды. Но когда мы выступаем в какой-то роли, нас зажимают определенные правила. Человек приехал сюда выступить в роли спортсмена», — сказал Бах.

Директор МОК Кристоф Дуби сообщил, что объяснял спортсменам, что им не нужно устраивать какие-либо акции на церемониях открытия и закрытия Игр.

«Мы обсуждали со спортсменами, что на церемониях открытия и закрытия не может быть политических акций и высказываний. Не надо портить праздник субъективным политическим видением», — добавил Дуби.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Завтра, 4 февраля, состоится церемония открытия Игр, начало запланировано на 15.00 (мск).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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