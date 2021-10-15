Бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин рассказал, чего ждет от выступления сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

«Мог ли Жамнов отказаться возглавить сборную России? Ну, наверное, от таких предложений не отказываются. Но ты же хочешь выиграть Олимпиаду, хочешь выступить удачно. А Жамнов не первый день в хоккее, он все прекрасно понимает. Нам выиграть Олимпиаду с полным набором игроков НХЛ — это архисложно. Объективно на сегодняшний день мы даже не в топ-3. Если взять фэнтези, то вратарская линия сборной России — номер один в мире. Дальше берем защитников. Кто из защитников входит в топ-20? Сергачев не входит. И Орлов тоже. Никто не входит. Защитники у нас уровень пятых-шестых сборных. Крайние нападающие у нас первые-вторые. Наверное, больше вторые, чем первые. Но центры у нас пятые-шестые. В сумме получается четвертая-пятая команда мира. В лучшем случае полуфинал. Победа — это чудо», — сказал Николишин в эфире передачи «Коммент.Шоу».

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейной сборной будет руководить Алексей Жамнов.