Фетисов считает, что Федоров способен помочь тренерскому штабу сборной России на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что главный тренер ЦСКА Сергей Федоров способен помочь сборной России, если войдет в тренерский штаб национальной команды на Олимпийских играх в Пекине.

«Не совсем согласен, что у него нет тренерского опыта. Любой хоккеист, играющий до 40 лет, с определенным возрастом становится тренером молодых и по-другому относится к игре. Когда все легко дается и ты молодой, то это одна история, а когда становишься чуть постарше, то включается другой ресурс, в том числе и рассуждения — как играть, что делать. Он очень умный игрок и один из самых наших талантливых в плане разносторонности, знает Национальную хоккейную лигу, понимает ее специфику, философию, имеет авторитет.



Тренер в сборной один, а все остальные — его помощники, которые должны обсуждать с ним ту или иную проблему. Сергей Федоров — один из лучших тактиков, стратегов игры именно на льду, то есть он понимает, как все устроено. Понятно, что ему не хватает опыта в работе с теми, кто у него есть, тем более не он набирал команду. С другой стороны, я точно уверен, что как помощник главного тренера он принесет много пользы», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии.