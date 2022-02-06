Женская сборная Китая по хоккею обыграла Японию по буллитам на Олимпиаде в Пекине
Женская сборная Китая обыграла Японию в матче групповой стадии хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Победный буллит реализовала натурализованная хоккеистка Ханна Миллер, выступающая под именем Лэ Ми.
Сборная Японии потерпела первое поражение на олимпийском турнире в Пекине. Японки возглавляют группу B с 7 очками в 3 матчах. Китай занимает третье место с 5 очками в 3 играх.
Хоккей
Олимпийские игры-2022. Женщины
Группа B
Китай — Япония — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Хосоямада — 1 (бол., Коикэ, Осава), 18:02 — 0:1. Ху Баочжень — 1 (Ли), 41:06 — 1:1.
Победный буллит: Ми Лэ.
Вратари: Чжоу Джиаинь — Н. Фудзимото.
Штраф: 6 — 0.
Броски: 29 (7+9+9+4) — 33 (9+13+6+5).
Судьи: Нурми, Хак.
6 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр. 506 зрителей.
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