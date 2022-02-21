Третьяк: «Не все клубы КХЛ подготавливают игроков для успешного выступления в сборной»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что не все клубы КХЛ работают над повышением мастерства игроков.

«Те же канадцы, приезжающие из Национальной хоккейной лиги играть на чемпионате мира, обучены в клубах. У нас клубы должны работать с игроками, а там их не обучают. Посмотрите, из 10 бомбардиров в КХЛ двое-трое только россиян из года в год. Игрок должен приходить в сборную с умением четко выполнять задание, поэтому он и является профессионалом», — цитирует Третьяка ТАСС.

Он заявил, что тренеры в клубах должны лучше физически подготавливать хоккеиста к сборной.

Российские хоккеисты выиграли серебро Олимпийских игр в Пекине, в финале в воскресенье проиграв финнам со счетом 1:2.