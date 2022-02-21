Третьяк: «Не все клубы КХЛ подготавливают игроков для успешного выступления в сборной»
Третьяк высказался о подготовке хоккеистов к сборной
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что не все клубы КХЛ работают над повышением мастерства игроков.
«Те же канадцы, приезжающие из Национальной хоккейной лиги играть на чемпионате мира, обучены в клубах. У нас клубы должны работать с игроками, а там их не обучают. Посмотрите, из 10 бомбардиров в КХЛ двое-трое только россиян из года в год. Игрок должен приходить в сборную с умением четко выполнять задание, поэтому он и является профессионалом», — цитирует Третьяка ТАСС.
Он заявил, что тренеры в клубах должны лучше физически подготавливать хоккеиста к сборной.
Российские хоккеисты выиграли серебро Олимпийских игр в Пекине, в финале в воскресенье проиграв финнам со счетом 1:2.
Источник: https://tass.ru/sport/13781987
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