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Сегодня, 13:11

Третьяк выразил недовольство игрой сборной России по хоккею в атаке на Олимпиаде

Третьяк высказался об игре сборной России на Олимпиаде в Пекине
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что остался недоволен игрой российской команды на Олимпиаде в Пекине.

«По всем играм, к сожалению, защита и вратарь действовали лучше нападения. Атака не выдавала результат, и мы ожидали большего: посчитайте, сколько голов мы забили. Плюс большинство молчали почти весь турнир. Считаю, что нападение не сработало так, как хотелось», — цитирует Третьяка ТАСС.

Он также отметил, что российские хоккеисты не показали уровень атаки, который всегда был присущ советскому хоккею.

Сборная России по хоккею выиграла серебряные медали в финале 20 февраля, уступив Финляндии со счетом 1:2. Сегодня, 21 февраля, российские хоккеисты прибудут из Пекина в Москву.

Источник: https://tass.ru/sport/13781709
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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