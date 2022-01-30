Мейя заменил Букартса в составе сборной Латвии на Олимпиаду

В составе олимпийской сборной Латвии по хоккею произошла замена

В олимпийском составе сборной Латвии по хоккею произошла замена. Вместо получившего травму Робетса Букартса на Олимпиаду в Пекин поедет нападающий рижского «Динамо» Гинтс Мейя, сообщает сайт КХЛ.

Сборная Латвии на групповом этапе Олимпиады-2022 сыграет в группе С с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.