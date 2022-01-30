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Сегодня, 11:16

Ковалев: «Сборная Китая понимает, что на Олимпиаде придется много играть в обороне»

Алексей Ковалев заявил, что сборная Китая готова к оборонительному хоккею на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент

Тренер сборной Китая Алексей Ковалев рассказал о том, как команда планирует играть на олимпийском турнире в Пекине.

«Мы сами понимаем, что будем много играть в обороне. С другой стороны, у нас неплохие нападающие, мы можем забить, поэтому будем выжидать возможность, пытаться правильно играть в средней и своей зонах, а в атаке — импровизировать», — приводит ТАСС слова Ковалева.

Также специалист отметил российского защитника Дениса Осипова, который получил гражданство Китая и будет выступать за команду.

«Он хороший защитник, не зря здесь. Много поиграл где, для него это будет хороший опыт на национальном уровне и в плане сравнения с уровнем других игроков», — добавил Ковалев.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная Китая сыграет в группе А с командами США, Канады и Германии.

Источник: https://tass.ru/sport/13566385
Алексей Ковалев
Хоккей
Олимпиада
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