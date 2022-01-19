Фигуристы Тальегард и Майоров представят Швецию на Олимпиаде в Пекине

Национальный олимпийский комитет Швеции объявил состав сборной команды по фигурному катанию на Олимпиаду-2022.

У женщин выступит Йозефин Тальегард. В турнире среди одиночников страну представит Николай Майоров.

Ранее НОК Швеции отказывался отправлять фигуристов на Олимпиаду, пока они не покажут результат, соответствующий восьмому месту на чемпионате мира — у женщин это 198 баллов, у мужчин — 258.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.