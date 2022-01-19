Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 17:57

Фигуристы Тальегард и Майоров представят Швецию на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Национальный олимпийский комитет Швеции объявил состав сборной команды по фигурному катанию на Олимпиаду-2022.

У женщин выступит Йозефин Тальегард. В турнире среди одиночников страну представит Николай Майоров.

Ранее НОК Швеции отказывался отправлять фигуристов на Олимпиаду, пока они не покажут результат, соответствующий восьмому месту на чемпионате мира — у женщин это 198 баллов, у мужчин — 258.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Источник: https://skatesweden.se/nyheter/taljegard-och-majorov-klara-for-os/
Фигурное катание
Олимпиада
0
Читайте также
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судьи из России не будут работать на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости