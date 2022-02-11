Мужская сборная России по керлингу проиграла Швейцарии на Олимпиаде в Пекине
Мужская сборная России по керлингу проиграла Швейцарии на Олимпиаде в Пекине со счетом 3:6.
Российская команда потерпела второе поражение на олимпийском турнире, до этого они проиграли США (5:6). Также на счету сборной России победа над Китаем (7:4).
В параллельных матчах сборная США победила Великобританию, Швеция выиграла у Италии, а Дания проиграла Китаю.
Следующий матч на Олимпиаде в Пекине сборная России проведет сегодня, 11 февраля против Дании. Начало — в 15.05 (мск).
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Круговой турнир
Пекин (Китай)
Швейцария — Россия — 6:3
Великобритания — США — 7:9
Швеция — Италия — 9:3
Дания — Китай — 4:5
«Национальный водный центр».
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