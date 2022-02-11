Мужская сборная России по керлингу проиграла Швейцарии на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по керлингу проиграла Швейцарии на Олимпиаде в Пекине со счетом 3:6.

Российская команда потерпела второе поражение на олимпийском турнире, до этого они проиграли США (5:6). Также на счету сборной России победа над Китаем (7:4).

В параллельных матчах сборная США победила Великобританию, Швеция выиграла у Италии, а Дания проиграла Китаю.

Следующий матч на Олимпиаде в Пекине сборная России проведет сегодня, 11 февраля против Дании. Начало — в 15.05 (мск).

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Круговой турнир

Пекин (Китай)

Швейцария — Россия — 6:3

Великобритания — США — 7:9

Швеция — Италия — 9:3

Дания — Китай — 4:5

«Национальный водный центр».