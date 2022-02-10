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Сегодня, 18:10

Швейцария обыграла Китай и лидирует в женском турнире по керлингу на Олимпиаде

Евгений Петров
Корреспондент

На зимней Олимпиале-2022 в Пекине проходит предварительный этапе женского турнира по керлингу.

Сборная Швейцарии обыграла команду Китая (5:7). Швейцарки выиграли два стартовых матча и занимают первое место.

Сборная США победила Данию с аналогичным счетом и идет второй с двумя победами. Канада победила Корею (12:7). Сборная Великобритании обыграла команду Швеции (8:2).

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) проходит с 4 по 20 февраля.

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Круговой турнир

Канада — Корея — 12:7

Швеция — Великобритания — 2:8

США — Дания — 7:5

Китай — Швейцария — 5:7

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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