Швейцария обыграла Китай и лидирует в женском турнире по керлингу на Олимпиаде
На зимней Олимпиале-2022 в Пекине проходит предварительный этапе женского турнира по керлингу.
Сборная Швейцарии обыграла команду Китая (5:7). Швейцарки выиграли два стартовых матча и занимают первое место.
Сборная США победила Данию с аналогичным счетом и идет второй с двумя победами. Канада победила Корею (12:7). Сборная Великобритании обыграла команду Швеции (8:2).
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) проходит с 4 по 20 февраля.
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Круговой турнир
Канада — Корея — 12:7
Швеция — Великобритания — 2:8
США — Дания — 7:5
Китай — Швейцария — 5:7
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