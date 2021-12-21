Шансы отобраться на Игры сохраняют почти все сборники.

Завершилась первая половина олимпийского биатлонного сезона. Он начался для нас с ощущения безнадеги, а на рождественскую паузу мы уходим в как минимум приподнятом настроении: медали берут как девушки, так и парни. Причем не только в традиционных для нас эстафетах, но и в личных дисциплинах. Во многом успехи стали возможны благодаря своевременным заменам в составе после первых неудачных гонок и прогрессу от лидеров. Только вот оптимальным текущий набор спортсменов также не выглядит, и к Пекину мы наверняка подойдем с другой командой, пусть изменения будут не радикальными, а скорее косметическими. Так кто может рассчитывать на трудовые будни в феврале в горах Китая?

У женщин есть твердая тройка — Резцова, Нигматуллина и Миронова

Меньше всего уверенности в составе на Пекин в женской сборной. Пока что оправдывает надежды только Кристина Резцова. Более того, девушка выступает даже выше тех притязаний, на которые ее ставили перед началом сезона. Резцову мы не видели больше года, поскольку концовка сезона 2019/20 была прервана коронавирусом, а в прошлом году Кристина ушла в декретный отпуск. Успехи на семейном фронте преобразили результаты Резцовой и в спорте. Таких по-хорошему дерзких, уверенных в себе и заряженных на борьбу биатлонисток из России мы не видели давно. Кристина никого не боится и уже сейчас выглядит железным кандидатом на Олимпиаду, где должна будет вести за собой в эстафете и постараться заехать в призы в личных дисциплинах. Главное, чтобы Виталий Норицын не ошибся в своих конспектах и вывел девушку на пик формы именно к Играм.

Помимо Резцовой-младшей относительно неплохо выступает разве что Ульяна Нигматуллина, хотя ей и не хватает лыжной формы. Показательно, что и она готовилась не с Михаилом Шашиловым, а самостоятельно. Со стрельбой также возникают сложности, хотя сама Ульяна уверена в своих дальнейших перспективах. «Какая без меня Олимпиада? Без меня никуда», — пошутила она после масс-старта во Франции. Тем не менее Нигматуллина в Пекине точно будет, как и Светлана Миронова. Лучшая наша биатлонистка последних лет постепенно набирает форму и далека пока от своих лучших кондиций, но выбор у нас и так не самый большой. Трое есть, а что дальше? Ларису Куклину отправили на «Ижевскую винтовку», и, по сути, это приговор олимпийской мечте. Вместо нее на Кубок мира зовут Анастасию Шевченко. Она разрывает Кубок IBU, и ее приглашение в основную сборную давно напрашивалось.

В битве за квоты мужчины имеют шанс на шестую заявку

Много вопросов вокруг кандидатуры Валерии Васнецовой, особенно при прогрессе другой юниорки — Анастасии Гореевой. В то же время Шашилов до последнего будет держаться за свою воспитанницу Ирину Казакевич, но пока что она смотрится в команде балластом. Казакевич либо умирает на лыжне, либо выдает перформанс из 10 промахов. Причем тренер не видит в этом проблемы, призывает верить в девушку и давать ей шансы. Шанс заслуживает каждый, а вот мест в олимпийской команде только пять, и ошибаться с заявкой в нашем случае нельзя. Помимо Шевченко и Гореевой на Кубках IBU есть Наталья Гербулова, Тамара Дербушева и Евгения Буртасова. В конце концов есть и Екатерина Юрлова-Перхт, которая в интервью «Матч ТВ» говорила о том, что продолжает тренироваться индивидуально и хотя бы попробует осуществить свою олимпийскую мечту. Напомним, что в Пхенчхан ее не пустили по решению комиссии МОК.

Сборные Норвегии и Швеции с составами на Игры уже определились, а наши тренеры поставили срок объявления заявки на середину января. То есть нас ждут еще два этапа Кубка мира и внутренние российские старты, только после которых примут финальное решение по составу. В приоритете, конечно, будут те, кто отправится в Германию с основой. У девушек это Резцова, Миронова, Нигматуллина, Васнецова, Казакевич и Шевченко. Один лишний — кто это будет? Мужчины будут бороться за рейтинг в Кубке наций, чтобы выиграть дополнительную шестую квоту. Иначе при заявке в пять человек уровень конкуренции будет чрезмерным. В Оберхоф, Рупольдинг и Антхольц взяли семь человек при максимальной заявке на КМ в шесть.

У мужчин мимо Олимпиады Елисеев и Гараничев, у Цветкова и Бабикова есть шанс

Точно нет смысла переживать за олимпийскую путевку Эдуарду Латыпову и Александру Логинову. На фоне прогресса первого заметнее относительный провал второго, и все равно никого равного по результатам прямо сейчас и потенциалу в сборной нет и близко. А вот дальше шансы едва ли не равные у каждого. Карим Халили очень тяжело входил в сезон и только в последних гонках стал показывать себя образца ЧМ этой весны. В то же время тренер в него верит, как в крепкого бойца на эстафету. Александр Поварницын очень здорово провел последний этап во Франции, хотя до этого особо результатами не удивлял. Периодическими всплесками радует Даниил Серохвостов, только ему не хватает стабильности, а по словам тренера, и профессионального подхода к делу. К январским этапам привезли ветеранов сборной Максима Цветкова и Антона Бабикова за успехи в Кубке IBU, при этом вывели из первой команды Василия Томшина.

И хотя Каминский отдельно упомянул Василия, заявив, что его продолжают рассматривать кандидатом на Пекин, ход с заменой 24-летнего парня на 30-летних ребят поняли далеко не все. «Вызов Бабикова и Цветкова на Кубок мира — большая ошибка, — считает экс-президент СБР Владимир Драчев. — Зачем они вообще нужны там? Это ребята, которые ничего не покажут и никого достойно не заменят, а молодежь опять будет сидеть в запасе». В то же время крест ставят на Евгении Гараничеве и Матвее Елисееве. Гараничев еще теоретически будет бороться за Олимпиаду через Кубок России, а вот Елисеев не будет соревноваться до апреля. Тем удивительнее, что Матвей побежит Рождественскую гонку в Рупольдинге 28 декабря, но у организаторов, видимо, свои причуды. Если вы вдруг вспомнили о Никите Поршневе, можете снова забыть — его нет в тренировочных группах на январь.