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Сегодня, 05:25

Женский масс-старт в биатлоне перенесен из-за погодных условий

Евгений Козинов
Корреспондент

Организаторы Олимпийских игр перенесли женский масс-старт в биатлоне.

Как сообщает пресс-служба Олимпиады в Пекине, из-за мороза гонка состоится в пятницу, 18 февраля. Начало — 10.00 по московскому времени.

Изначально планировалось, что женский масс-старт пройдет в субботу, 19 февраля, и завершит олимпийский турнир для биатлонистов.

Сборную Россию в этом соревновании представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Биатлон
Сборная России по биатлону
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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