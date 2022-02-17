Женский масс-старт в биатлоне перенесен из-за погодных условий

Организаторы Олимпийских игр перенесли женский масс-старт в биатлоне.

Как сообщает пресс-служба Олимпиады в Пекине, из-за мороза гонка состоится в пятницу, 18 февраля. Начало — 10.00 по московскому времени.

Изначально планировалось, что женский масс-старт пройдет в субботу, 19 февраля, и завершит олимпийский турнир для биатлонистов.

Сборную Россию в этом соревновании представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.