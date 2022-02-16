«Хочу спрятаться». Экхофф прокомментировала провальную стрельбу в эстафете на Олимпиаде-2022

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф объяснила провальную стрельбу в эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Это была тряска. Когда она появляется, у меня нет ни единого шанса. Меня сильно трясет, это правда ужасно. Стараюсь бороться с этим всеми силами. Как будто у меня болезнь Паркинсона, не знаю, как это объяснить. Я хочу спрятаться в большой черной дыре. Все это горько. Тяжело быть виноватым в эстафетной неудаче. Я очень разочарована, но не могу ничего изменить», — приводит слова Экхофф TV2.

Норвежская иатлонистка бежала второй в эстафете, допустила пять промахов и зашла на два штрафных круга. В итоге норвежки стали четвертыми в гонке.

Победу в эстафете одержала сборная Швеции, серебро выиграла Россия, а третьей стала Германия.