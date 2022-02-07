Ульяна Нигматуллина отказалась общаться с журналистами после 10 промахов в гонке

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина крайне неудачно провела индивидуальную гонку.

В дисциплине, где многое зависит от стрельбы, она допустила 10 промахов. Больше, чем кто-либо. На данный момент она занимает предпоследнее место. Но гонка еще не закончена. После финиша спортсменка не стала останавливаться у пишущей прессы в микст-зоне.

«Извините», — сказала Нигматуллина и прошла мимо.

Первое место заняла немецкая биатлонистка Дениз Херрманн. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше. Замкнула тройку норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцовой, занявшая девятое место.